Юрий Карандин: «Нынешние судьи – жертвы современного воспитания, ЕГЭ по профессии и «звонков другу»

Известный советский судья Юрий Карандин поделился мнением о современном судействе в .

– Основная проблема: в современном судействе – много буквы, но мало духа. Нужно понимать, что идеальный арбитр – это обслуживающий персонал, тонко понимающий игру и делающий все возможное, чтобы дать раскрыться главным героям – хоккеистам.

К сожалению, вот этого понимания судейского искусства я не вижу. Современный арбитр посчитал себя самым основным участником процесса – с суровым лицом спускается на лед, как в шахту, и делает свою неблагодарную работу. В плей-офф-2018 не увидел ни одной судейской улыбки – вот вам ответ на все вопросы! Где-то мне нынешних судей даже жалко – в наше время, видимо, такого давления на арбитров не было.

– Можете указать на конкретные ошибки?

– Их, к сожалению, много. Возьмите, например, работу лайнсменов на вбрасываниях. Иногда мне кажется, что они умышленно провоцируют игроков на нарушения, допуская методические ошибки и работая на «точке» на прямых ногах, не присаживаясь первыми. Складывается впечатление, что сегодня на вбрасывании главный как раз лайнсмен, а игроки – так, массовка.

Другой проблемный момент – большое количество чисто формальных удалений. Такие свистки вмешиваются в игру, ломают ее, превращают хоккей из искусства в рутину. Это, кстати, опять к вопросу чтения буквы, а не понимания духа. Но что тут требовать от арбитров, если они – жертвы современного воспитания, и даже по профессии сдают ЕГЭ – как школьники?..

– Юрий Павлович, скажем честно: многие современные арбитры с юмором воспримут ваши замечания. Они мечтают обслуживать матчи семидесятых-восьмидесятых годов с их комфортными для арбитража скоростями...

– (смеется) Да, тут не поспоришь, хоккей стал более быстрым, атлетичным, контактным. Но мы полвека назад обслуживали матчи в одиночку, вообще без помощи видео! А сейчас и главных арбитров на льду – два, и «кино» они могут смотреть с утра и до вечера. Чувствуете разницу?

– Чувствуем!

– Хорошо. Ну тогда я вам скажу, что наряду с ЕГЭ видео – еще одна болевая точка нынешнего арбитража. Все эти постоянные просмотры и «звонки другу» с просьбой подсказать ломают не только ход игры, но и психологию арбитра. Это как управление автомобилем по навигатору: ты уже не веришь живой картинке, а постоянно смотришь на экран компьютера и ждешь совета.

Если не хотим потерять профессию, просмотры и звонки обязаны срочно лимитировать! Или же вообще убрать судей со льда – пусть они обслуживают матчи по видео... – сказал Карандин.