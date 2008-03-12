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    Кожевников о судействе в Кубке Гагарина: «Смотришь порой матчи и за голову хватаешься»

    Теги судьи КХЛ Кубок Гагарина Александр Викторович Кожевников ВХЛ

    Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о судействе в Кубке Гагарина.

    «Судейство – это вообще отдельная тема! Столько всего – это кошмар. Смотришь порой матчи и за голову хватаешься. Говорят, что судьи тоже люди, они допускают ошибки.

    Но у них в названии профессии заложено «судить», они решают судьбы людей и команд. Все должно быть отработано. Сначала арбитрам надо в ВХЛ обкатываться, а потом уже в КХЛ идти.

    Иногда просто стыдно. Судьям работать и работать еще, кроме двух арбитров, у нас по большому счету никого нет. Очень многие недовольны судейством, и каждый год одно и то же», – сказал Кожевников.

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