Кожевников о судействе в Кубке Гагарина: «Смотришь порой матчи и за голову хватаешься»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о судействе в Кубке Гагарина.

«Судейство – это вообще отдельная тема! Столько всего – это кошмар. Смотришь порой матчи и за голову хватаешься. Говорят, что судьи тоже люди, они допускают ошибки.

Но у них в названии профессии заложено «судить», они решают судьбы людей и команд. Все должно быть отработано. Сначала арбитрам надо в ВХЛ обкатываться, а потом уже в идти.

Иногда просто стыдно. Судьям работать и работать еще, кроме двух арбитров, у нас по большому счету никого нет. Очень многие недовольны судейством, и каждый год одно и то же», – сказал Кожевников.