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    Есмантович о судействе: «Люди, ответственные за решения, должны быть наказаны за происходящее»

    Теги ЦСКА Спартак судьи Игорь Никитин Константин Оленин КХЛ Кубок Гагарина Иван Телегин Иван Фатеев Игорь Есмантович

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал скандал с судейством в четвертом матче 1/4 финала Западной конференции против «Спартака» (1:0).

    «Благодарны «Спартаку» за серию, в каждом матче была интрига, несмотря на счет в серии, теперь двигаемся дальше и готовимся к следующему сопернику.

    Что касается слов Никитина по удалению Телегина, то мы переговорим с тренером по поводу его высказываний. Хотя понимаем, что эмоции захлестывают, так как это плей-офф, есть и посложнее перепалка – между «Нефтехимиком» и «Трактором».

    Есть некоторые вещи, на которые неприятно смотреть, – это настолько неинтересно и безграмотно, что просто удивляешься ситуациям, которые происходят вокруг хоккея.

    Мне бы очень хотелось, чтобы те люди, которые принимают ответственные решения, со временем понесли определенные наказания за те вещи, которые сейчас происходят. Я очень надеюсь, что эти слова дойдут по адресу тем людям, которые творят такие вещи», – сказал Есмантович.

    Главными судьями матча были Иван Фатеев и Константин Оленин.

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