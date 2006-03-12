Есмантович о судействе: «Люди, ответственные за решения, должны быть наказаны за происходящее»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал скандал с судейством в четвертом матче 1/4 финала Западной конференции против (1:0).

«Благодарны «Спартаку» за серию, в каждом матче была интрига, несмотря на счет в серии, теперь двигаемся дальше и готовимся к следующему сопернику.

Что касается слов Никитина по удалению Телегина, то мы переговорим с тренером по поводу его высказываний. Хотя понимаем, что эмоции захлестывают, так как это плей-офф, есть и посложнее перепалка – между «Нефтехимиком» и «Трактором».

Есть некоторые вещи, на которые неприятно смотреть, – это настолько неинтересно и безграмотно, что просто удивляешься ситуациям, которые происходят вокруг хоккея.

Мне бы очень хотелось, чтобы те люди, которые принимают ответственные решения, со временем понесли определенные наказания за те вещи, которые сейчас происходят. Я очень надеюсь, что эти слова дойдут по адресу тем людям, которые творят такие вещи», – сказал Есмантович.

Главными судьями матча были Иван Фатеев и Константин Оленин.