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    «Северсталь» – СКА. Белов и Странски получили «5+20», Кагарлицкий и Гудачек – 10-минутные штрафы

    Теги Северсталь СКА судьи Антон Белов Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Кубок Гагарина Юлиус Гудачек Сергей Беляев Юрий Оскирко Матей Странски

    Два хоккеиста получили штрафы «5+20» в игре «Северсталь» – СКА (0:2).

    На 58-й минуте судьи наказали защитника гостей Антона Белова за атаку в область головы и шеи. На 59-й минуте штраф «5+20» получил нападающий хозяев Матей Странски за удар клюшкой.

    Кроме того, два хоккеиста «Северстали» по ходу матча были наказаны 10-минутными дисциплинарными штрафами. В начале третьего периода судьи применили такую меру по отношению к нападающему Дмитрию Кагарлицкому и вратарю Юлиусу Гудачеку.

    Главными арбитрами матча были Сергей Беляев и Юрий Оскирко.

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