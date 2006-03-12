«Северсталь» – СКА. Белов и Странски получили «5+20», Кагарлицкий и Гудачек – 10-минутные штрафы

Два хоккеиста получили штрафы «5+20» в игре «Северсталь» – СКА (0:2).

На 58-й минуте судьи наказали защитника гостей за атаку в область головы и шеи. На 59-й минуте штраф «5+20» получил нападающий хозяев за удар клюшкой.

Кроме того, два хоккеиста по ходу матча были наказаны 10-минутными дисциплинарными штрафами. В начале третьего периода судьи применили такую меру по отношению к нападающему Дмитрию Кагарлицкому и вратарю .

Главными арбитрами матча были Сергей Беляев и Юрий Оскирко.