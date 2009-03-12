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    Николай Тимашов: «В Магнитогорске на игру пришла вся семья: родители, тети, дяди, бабушки, братья, сестры»

    Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Николай Тимашов

    Защитник «Автомобилиста» Николай Тимашов дал интервью по окончании игры с «Металлургом» (2:1).

    –​ Отступать «Автомобилисту» было некуда?

    –​ Конечно. Понимали, при счете 1:2 в серии отступать некуда. Уезжать со счетом 1:3 нельзя было.

    –​ Ваша команда четвертый матч подряд открывает счет, выигрывая первый период 1:0. Почему не получается удержать или развить это преимущество?

    –​ Мы стараемся не играть на удержание, а навязывать свой хоккей. Видимо, соперник начинает больше концентрироваться и меньше пропускать. Мы стараемся играть и в начале, и в середине, и в конце одинаково.

    –​ Сегодня вы забили гол в третьем периоде, чего раньше не удавалось. Что изменили в плане содержания игры в заключительной 20-минутке? О чем говорили тренеры?

    –​ Я считаю, что нам правильно сказали перед третьим периодом, что нужно терпеть, не открываться. Играть спокойно, как играли. Ждать момента, ждать возможности.

    –​ Почему большинство у «Автомобилиста» не ладится весь сезон?

    –​ Если честно, не знаю. Работаем, что-то меняем каждый раз, придумываем что-то новое. Так получается.

    –​ Наверняка вы заметили, что защитники «Металлурга» в четвертой игре больше бросали от синей линии. Насколько неожиданными стали их подключения?

    –​ Не стало неожиданным. Мы были готовы ко всему. В принципе, в таких играх понятно, что команды будут прибегать к любым методам, способам.

    Главное, чтобы у нас каждый хоккеист ловил на себя любые броски. Надо ловить на себя и стараться выводить шайбу из зоны.

    –​ Впереди пятый матч в Екатеринбурге. В чем еще ваша команда может добавить?

    –​ Сейчас приедем туда, восстановимся. И тренеры скажут, что нам сделать, в чем добавить. Пока не знаю.

    –​ Играли в родном Магнитогорске. Сколько билетов пришлось заказывать? Кто вас поддерживал на трибунах?

    –​ Приходила вся семья: родители, тети, дяди, бабушки, братья, сестры. Были моменты. В большинстве тренер выпускает, надо стараться. Пока не заходит.

    –​ Первый матч серии вы не играли по какой причине?

    –​ Точно не знаю. Может быть, из-за ротации состава. Тренер так решил, – сказал хоккеист.

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