Николай Тимашов: «В Магнитогорске на игру пришла вся семья: родители, тети, дяди, бабушки, братья, сестры»

Защитник Николай Тимашов дал интервью по окончании игры с «Металлургом» (2:1).

–​ Отступать «Автомобилисту» было некуда?

–​ Конечно. Понимали, при счете 1:2 в серии отступать некуда. Уезжать со счетом 1:3 нельзя было.

–​ Ваша команда четвертый матч подряд открывает счет, выигрывая первый период 1:0. Почему не получается удержать или развить это преимущество?

–​ Мы стараемся не играть на удержание, а навязывать свой хоккей. Видимо, соперник начинает больше концентрироваться и меньше пропускать. Мы стараемся играть и в начале, и в середине, и в конце одинаково.

–​ Сегодня вы забили гол в третьем периоде, чего раньше не удавалось. Что изменили в плане содержания игры в заключительной 20-минутке? О чем говорили тренеры?

–​ Я считаю, что нам правильно сказали перед третьим периодом, что нужно терпеть, не открываться. Играть спокойно, как играли. Ждать момента, ждать возможности.

–​ Почему большинство у «Автомобилиста» не ладится весь сезон?

–​ Если честно, не знаю. Работаем, что-то меняем каждый раз, придумываем что-то новое. Так получается.

–​ Наверняка вы заметили, что защитники в четвертой игре больше бросали от синей линии. Насколько неожиданными стали их подключения?

–​ Не стало неожиданным. Мы были готовы ко всему. В принципе, в таких играх понятно, что команды будут прибегать к любым методам, способам.

Главное, чтобы у нас каждый хоккеист ловил на себя любые броски. Надо ловить на себя и стараться выводить шайбу из зоны.

–​ Впереди пятый матч в Екатеринбурге. В чем еще ваша команда может добавить?

–​ Сейчас приедем туда, восстановимся. И тренеры скажут, что нам сделать, в чем добавить. Пока не знаю.

–​ Играли в родном Магнитогорске. Сколько билетов пришлось заказывать? Кто вас поддерживал на трибунах?

–​ Приходила вся семья: родители, тети, дяди, бабушки, братья, сестры. Были моменты. В большинстве тренер выпускает, надо стараться. Пока не заходит.

–​ Первый матч серии вы не играли по какой причине?

–​ Точно не знаю. Может быть, из-за ротации состава. Тренер так решил, – сказал хоккеист.