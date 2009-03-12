Владимир Крикунов: «Коварж сам хочет играть один всегда»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мыслями о победе над (2:1).

– Я скажу, что нам не очень хотелось проигрывать. Да и нельзя в такой ситуации, при счете в серии 1:2. Поэтому ребята старались сегодня, бились, боролись, молодцы.

Всем спасибо за самоотдачу, за то, что старались выполнить установку, сделать все для победы. Хорошо, что в конце забили и удержали этот счет.

– В четвертом матче подряд играет . Насколько сильна эта нагрузка? Не боитесь, что подустанет?

– Нет, не боимся. Он, кстати, и сам хочет играть один всегда. Целый сезон практически провел, может 5-6 матчей пропустил.

– Сегодня вы Михнова поменяли на Симакова. Почему?

– А они друг друга меняют. Тому 36, и этому 36. Вот и меняются, – сказал Крикунов.