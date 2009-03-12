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    Владимир Крикунов: «Коварж сам хочет играть один всегда»

    Теги Металлург Мг Автомобилист Алексей Симаков Алексей Михнов Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Якуб Коварж

    Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мыслями о победе над «Металлургом» (2:1).

    – Я скажу, что нам не очень хотелось проигрывать. Да и нельзя в такой ситуации, при счете в серии 1:2. Поэтому ребята старались сегодня, бились, боролись, молодцы.

    Всем спасибо за самоотдачу, за то, что старались выполнить установку, сделать все для победы. Хорошо, что в конце забили и удержали этот счет.

    – В четвертом матче подряд играет Якуб Коварж. Насколько сильна эта нагрузка? Не боитесь, что подустанет?

    – Нет, не боимся. Он, кстати, и сам хочет играть один всегда. Целый сезон практически провел, может 5-6 матчей пропустил.

    – Сегодня вы Михнова поменяли на Симакова. Почему?

    – А они друг друга меняют. Тому 36, и этому 36. Вот и меняются, – сказал Крикунов.

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