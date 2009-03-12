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    Оскар Осала: «У «Автомобилиста» есть Паре, который забивает в важных ситуациях»

    Теги Металлург Мг Автомобилист Оскар Осала КХЛ Кубок Гагарина Франсис Паре Якуб Коварж

    Нападающий «Металлурга» Оскар Осала поделился мыслями после поражения от «Автомобилиста» (1:2).

    – Тяжелая игра. У нас было достаточно голевых моментов, чтобы победить. Но вратарь Якуб Коварж сыграл очень хорошо, как и вся его команда в целом. У них есть прекрасный хоккеист – Франсис Паре, который забивает голы в важных ситуациях.

    – «Металлург» во всех четырех матчах проигрывает первые периоды. Что следует поменять, чтобы прервать эту тенденцию?

    – Я не знаю. Мы с каждым разом стараемся выходить на лед более подготовленными, но соперник совсем на чуть-чуть оказывается лучше в стартовом периоде. Точно нужно это исправлять.

    – Что необходимо исправить, чтобы победить в следующей игре в Екатеринбурге?

    – Возможно, совершать меньше ошибок. Мы теряем множество шайб, надо аккуратнее действовать на синих линиях как в зоне атаки, так и в зоне обороны. Чуть агрессивнее действовать в форчекинге – больше давить на их защитников.

    – В этой серии, как и в сезоне, вы действуете на краю и в центре. На какой позиции у вас лучше получается играть?

    – Я не знаю. Мне нравится на обеих позициях, но сейчас играть в центре интереснее, потому что это новый вызов. Я неплохо катаюсь и могу больше использовать это качество.

    Также прекрасно играть на краю. Здесь больше агрессии, требуется больше биться за шайбу за воротами и на пятачке.

    – Четыре игры за пять дней. Насколько это тяжело?

    – Это тяжело для всех. Здесь нет никаких оправданий, – сказал хоккеист.

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