Оскар Осала: «У «Автомобилиста» есть Паре, который забивает в важных ситуациях»

Нападающий Оскар Осала поделился мыслями после поражения от (1:2).

– Тяжелая игра. У нас было достаточно голевых моментов, чтобы победить. Но вратарь сыграл очень хорошо, как и вся его команда в целом. У них есть прекрасный хоккеист – , который забивает голы в важных ситуациях.

– «Металлург» во всех четырех матчах проигрывает первые периоды. Что следует поменять, чтобы прервать эту тенденцию?

– Я не знаю. Мы с каждым разом стараемся выходить на лед более подготовленными, но соперник совсем на чуть-чуть оказывается лучше в стартовом периоде. Точно нужно это исправлять.

– Что необходимо исправить, чтобы победить в следующей игре в Екатеринбурге?

– Возможно, совершать меньше ошибок. Мы теряем множество шайб, надо аккуратнее действовать на синих линиях как в зоне атаки, так и в зоне обороны. Чуть агрессивнее действовать в форчекинге – больше давить на их защитников.

– В этой серии, как и в сезоне, вы действуете на краю и в центре. На какой позиции у вас лучше получается играть?

– Я не знаю. Мне нравится на обеих позициях, но сейчас играть в центре интереснее, потому что это новый вызов. Я неплохо катаюсь и могу больше использовать это качество.

Также прекрасно играть на краю. Здесь больше агрессии, требуется больше биться за шайбу за воротами и на пятачке.

– Четыре игры за пять дней. Насколько это тяжело?

– Это тяжело для всех. Здесь нет никаких оправданий, – сказал хоккеист.