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    Сергей Иванов: «ЦСКА – самый успешный спортивный бренд страны»

    Теги ЦСКА Спартак Сергей Иванов КХЛ Кубок Гагарина Мэт Робинсон

    Экс-министр обороны, бывший руководитель администрации президента России Сергей Иванов высказался о победе ЦСКА над «Спартаком» (1:0).

    – Сорвал голос на матче. Для начала неплохо, в четырех встречах серии пропустили всего одну шайбу. Это говорит о хорошей обороне.

    А вот реализация, о чем я в раздевалке ЦСКА сказал, оставляет желать лучшего. Надеюсь, она улучшится в серии с «Йокеритом», а потом и со СКА.

    – У вас есть любимые игроки в хоккейном ЦСКА?

    – Есть, но называть не хочу. Один вратарь – догадайтесь кто. И один защитник – недавно перешедший в ЦСКА и сегодня отличившийся (Мэт Робинсон – примечание Sports.ru), ну и группа нападающих – там много.

    – Как вам игра олимпийских чемпионов?

    – Они еще не вошли в ритм, у них естественный спад, после больших достижений они не могут на том же уровне продолжать играть. Это человеческая природа.

    – Ждете серии со СКА?

    – Как обычно.

    – В чемпионство ЦСКА верите?

    – Всегда верю, потому что ЦСКА – самый успешный спортивный бренд страны, – ответил Иванов.

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