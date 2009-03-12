Сергей Иванов: «ЦСКА – самый успешный спортивный бренд страны»

Экс-министр обороны, бывший руководитель администрации президента России Сергей Иванов высказался о победе над «Спартаком» (1:0).

– Сорвал голос на матче. Для начала неплохо, в четырех встречах серии пропустили всего одну шайбу. Это говорит о хорошей обороне.

А вот реализация, о чем я в раздевалке ЦСКА сказал, оставляет желать лучшего. Надеюсь, она улучшится в серии с «Йокеритом», а потом и со СКА.

– У вас есть любимые игроки в хоккейном ЦСКА?

– Есть, но называть не хочу. Один вратарь – догадайтесь кто. И один защитник – недавно перешедший в ЦСКА и сегодня отличившийся (Мэт Робинсон – примечание Sports.ru), ну и группа нападающих – там много.

– Как вам игра олимпийских чемпионов?

– Они еще не вошли в ритм, у них естественный спад, после больших достижений они не могут на том же уровне продолжать играть. Это человеческая природа.

– Ждете серии со СКА?

– Как обычно.

– В чемпионство ЦСКА верите?

– Всегда верю, потому что ЦСКА – самый успешный спортивный бренд страны, – ответил Иванов.