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    Олег Знарок: «Северсталь» – хорошая команда, хорошо подготовлена. Каждая игра для нас тяжелая»

    Теги Северсталь СКА Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1 ОТ, 3-0 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    «Каждая игра для нас тяжелая. «Северсталь» – хорошая команда, она хорошо подготовлена.

    В первом периоде играли неплохо, создали много моментов, должны были их реализовывать.

    У соперника вратарь неплохо отыграл. У нас нападающие, видимо, думали, что еще будет куча таких моментов.

    Во втором периоде, играя в меньшинстве, потратили очень много сил. Рад, что выиграли. Готовимся к следующей игре», – сказал Знарок.

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