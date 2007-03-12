Олег Знарок: «Северсталь» – хорошая команда, хорошо подготовлена. Каждая игра для нас тяжелая»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над (2:1 ОТ, 3-0 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Каждая игра для нас тяжелая. «Северсталь» – хорошая команда, она хорошо подготовлена.

В первом периоде играли неплохо, создали много моментов, должны были их реализовывать.

У соперника вратарь неплохо отыграл. У нас нападающие, видимо, думали, что еще будет куча таких моментов.

Во втором периоде, играя в меньшинстве, потратили очень много сил. Рад, что выиграли. Готовимся к следующей игре», – сказал Знарок.