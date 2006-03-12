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    Стась о матчах с «Салаватом»: «Обе команды играют в открытый хоккей, надо уделять внимание обороне»

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Андрей Стась Бен Скривенс

    Нападающий «Авангарда» Андрей Стась ответил на вопросы по окончании игры с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

    – Вчерашний матч «Авангард» выиграл за счет скорости. Сегодня этих скоростей не было видно. Почему?

    – Сложно сказать, наверное, потому, что мы с самого начала стали удаляться. Когда начинаешь игру с двух-трех удалений, очень сложно вернуться в нее.

    – И «Авангард», и «Салават Юлаев» много играли в большинстве. Уфимцам это пошло на пользу?

    – Получается, что да, раз такой результат на табло.

    – Если говорить о скорости, о кондициях, то такой график плей-офф накладывает отпечаток в плане восстановления?

    – Конечно, тяжело в таком графике играть, но условия для всех равные, поэтому никаких скидок, никаких оправданий не может быть.

    – В чем «Салават» сегодня превзошел вас?

    – В реализации своих моментов. В принципе, у нас тоже были хорошие моменты, мы просто не забили.

    – По сути, все голы Уфы – рабочие: на подставлениях, на траффике у ворот. В этом «Авангард» просел?

    – Да, мы проигрывали в микроборьбе на пятаке и давали им добивать.

    – «Салават» не выглядел сегодня деморализованным после вчерашнего поражения.

    – Это плей-офф, тут каждая игра начинается с чистого листа и в любой момент можно вернуться в серию. Поэтому будем готовиться к следующему матчу и стараться ответственнее подходить к большинству, как можно меньше удаляться.

    – Команде сегодня не хватило эмоций?

    – Можно сказать и так, да. Мы первые пропустили, и, может быть, это повлияло. Повторюсь, что будем готовиться на следующую игру, находить в себе силы и эмоции, доставать их из себя.

    – Что скажете о Бене Скривенсе?

    – Я бы не сказал, что он сильно усложнил нам задачу, просто мы где-то недоработали, где-то везения не хватило.

    – Следующие матчи будут более прагматичными?

    – Сложно сказать. Каждая игра – чистый лист, поэтому загадывать не приходится.

    – Какие слабые места у уфимцев?

    – Судя по крупным счетам, обе команды играют в открытый хоккей, надо уделять больше внимания обороне, – сказал хоккеист.

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