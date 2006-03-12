Стась о матчах с «Салаватом»: «Обе команды играют в открытый хоккей, надо уделять внимание обороне»

Нападающий Андрей Стась ответил на вопросы по окончании игры с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

– Вчерашний матч «Авангард» выиграл за счет скорости. Сегодня этих скоростей не было видно. Почему?

– Сложно сказать, наверное, потому, что мы с самого начала стали удаляться. Когда начинаешь игру с двух-трех удалений, очень сложно вернуться в нее.

– И «Авангард», и много играли в большинстве. Уфимцам это пошло на пользу?

– Получается, что да, раз такой результат на табло.

– Если говорить о скорости, о кондициях, то такой график плей-офф накладывает отпечаток в плане восстановления?

– Конечно, тяжело в таком графике играть, но условия для всех равные, поэтому никаких скидок, никаких оправданий не может быть.

– В чем «Салават» сегодня превзошел вас?

– В реализации своих моментов. В принципе, у нас тоже были хорошие моменты, мы просто не забили.

– По сути, все голы Уфы – рабочие: на подставлениях, на траффике у ворот. В этом «Авангард» просел?

– Да, мы проигрывали в микроборьбе на пятаке и давали им добивать.

– «Салават» не выглядел сегодня деморализованным после вчерашнего поражения.

– Это плей-офф, тут каждая игра начинается с чистого листа и в любой момент можно вернуться в серию. Поэтому будем готовиться к следующему матчу и стараться ответственнее подходить к большинству, как можно меньше удаляться.

– Команде сегодня не хватило эмоций?

– Можно сказать и так, да. Мы первые пропустили, и, может быть, это повлияло. Повторюсь, что будем готовиться на следующую игру, находить в себе силы и эмоции, доставать их из себя.

– Что скажете о ?

– Я бы не сказал, что он сильно усложнил нам задачу, просто мы где-то недоработали, где-то везения не хватило.

– Следующие матчи будут более прагматичными?

– Сложно сказать. Каждая игра – чистый лист, поэтому загадывать не приходится.

– Какие слабые места у уфимцев?

– Судя по крупным счетам, обе команды играют в открытый хоккей, надо уделять больше внимания обороне, – сказал хоккеист.