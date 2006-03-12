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    Герман Титов: «Ничего не случилось, да, проиграли, но еще впереди много матчей»

    Теги Авангард Салават Юлаев травмы Николай Лемтюгов Александр Пережогин Эркка Вестерлунд КХЛ Кубок Гагарина Герман Титов Андре Петерссон Чед Ро

    Главный тренер «Авангарда» Герман Титов дал комментарии после поражения от «Салавата Юлаева» (2:4).

    – Предупреждали ребят, что Уфа выйдет мобилизованной, готовой к игре. Мы в первом периоде не были готовы к агрессии.

    Ничего не случилось, да, проиграли, но еще впереди много матчей. Я думаю, сделаем выводы и будем готовы к следующей игре.

    – Почему не играли Петерссон и Ро?

    – Они приболели.

    – Пережогин, Лемтюгов. Они не самые скоростные. Вам не хватило темпа, мобильности?

    – Не только от них, от многих ожидали большего. Сегодня не было того движения, что показывали на протяжении трех матчей. Не было, самое главное, эмоций, на которых играют в плей-офф.

    – Какие слабые места у «Салавата» подметили?

    – Слабые места у Уфы? Я думаю, это очень организованная команда. Видна работа тренера.

    Я не буду говорить прилюдно. Вы вчера задали вопрос про центра, вот он думал и все сделал. Теперь я не буду говорить, – сказал Титов.

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