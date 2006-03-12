Герман Титов: «Ничего не случилось, да, проиграли, но еще впереди много матчей»

Главный тренер «Авангарда» Герман Титов дал комментарии после поражения от «Салавата Юлаева» (2:4).
– Предупреждали ребят, что Уфа выйдет мобилизованной, готовой к игре. Мы в первом периоде не были готовы к агрессии.
Ничего не случилось, да, проиграли, но еще впереди много матчей. Я думаю, сделаем выводы и будем готовы к следующей игре.
– Почему не играли Петерссон и Ро?
– Они приболели.
– Пережогин, Лемтюгов. Они не самые скоростные. Вам не хватило темпа, мобильности?
– Не только от них, от многих ожидали большего. Сегодня не было того движения, что показывали на протяжении трех матчей. Не было, самое главное, эмоций, на которых играют в плей-офф.
– Какие слабые места у «Салавата» подметили?
– Слабые места у Уфы? Я думаю, это очень организованная команда. Видна работа тренера.
Я не буду говорить прилюдно. Вы вчера задали вопрос про центра, вот он думал и все сделал. Теперь я не буду говорить, – сказал Титов.