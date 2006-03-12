Илья Зубов: «Не думаю, что в каких-то парах есть явные фавориты. Посмотрите, как «Амур» рубится с Казанью»

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов ответил на вопросы после победы над (4:2).

– Что поменялось сегодня в игре команды? О чем говорили после вчерашнего поражения?

– Просто ребята отдохнули, восстановились, сделали выводы и сегодня вышли другой командой.

– Вы смотрели предыдущий матч со стороны. Казалось, «Авангард» просто задавил Уфу скоростью, динамикой. Что удалось изменить?

– Сложно сказать сейчас. Просто сыграли в свой хоккей, действовали как можно больше с шайбой, попроще в своей зоне. И это принесло результат.

– Помогло ли почувствовать свою игру обилие большинства?

– Когда больше игроков, всегда больше уверенности и возможностей.

– Перед началом серии Уфа считалась безоговорочным фаворитом. Сейчас можно сказать другое?

– Я не думаю, что в каких-то парах есть явные фавориты. Посмотрите, как Хабаровск рубится с Казанью. Все серии ровные.

– Минимальных счетов вроде 0:1 и 2:1 ждать не стоит?

– Не говорите «гоп». Впереди еще минимум два матча, – сказал хоккеист.