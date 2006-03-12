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    Илья Зубов: «Не думаю, что в каких-то парах есть явные фавориты. Посмотрите, как «Амур» рубится с Казанью»

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Амур Илья Зубов КХЛ Кубок Гагарина

    Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов ответил на вопросы после победы над «Авангардом» (4:2).

    – Что поменялось сегодня в игре команды? О чем говорили после вчерашнего поражения?

    – Просто ребята отдохнули, восстановились, сделали выводы и сегодня вышли другой командой.

    – Вы смотрели предыдущий матч со стороны. Казалось, «Авангард» просто задавил Уфу скоростью, динамикой. Что удалось изменить?

    – Сложно сказать сейчас. Просто сыграли в свой хоккей, действовали как можно больше с шайбой, попроще в своей зоне. И это принесло результат.

    – Помогло ли почувствовать свою игру обилие большинства?

    – Когда больше игроков, всегда больше уверенности и возможностей.

    – Перед началом серии Уфа считалась безоговорочным фаворитом. Сейчас можно сказать другое?

    – Я не думаю, что в каких-то парах есть явные фавориты. Посмотрите, как Хабаровск рубится с Казанью. Все серии ровные.

    – Минимальных счетов вроде 0:1 и 2:1 ждать не стоит?

    – Не говорите «гоп». Впереди еще минимум два матча, – сказал хоккеист.

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