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    Эркка Вестерлунд: «Майоров играет перед воротами, и это то, что нам нужно»

    Теги Авангард Салават Юлаев Эркка Вестерлунд Максим Майоров Антон Бурдасов КХЛ Кубок Гагарина Бен Скривенс Владимир Ткачев 1995

    Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвел итоги матча с «Авангардом» (4:2).

    – В плей-офф большую роль играет подготовка к матчам. Наши хоккеисты были готовы. Спасибо им за это. Соперничество продолжается.

    – Вчера вы сказали, что Скривенс не был готов играть на сто процентов. На сколько процентов от своих возможностей он сегодня сыграл?

    – Достаточно. Он был хорош сегодня.

    – Вчера был вопрос о центре для Ткачева и Бурдасова. Появился в этом звене Майоров. Какие были сложности в подготовке? Он не центр.

    – Вчера был задан хороший вопрос. Мы начали думать.

    Конечно, это было непросто, но Майоров играет перед воротами, и это то, что нам нужно.

    – Счета крупные в этой серии. С чем это связано? Насколько это вас устраивает?

    – Все игры разные. Играют две хорошие в нападении команды. Мы также пытаемся хорошо сыграть в защите, – сказал Вестерлунд.

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