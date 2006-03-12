Эркка Вестерлунд: «Майоров играет перед воротами, и это то, что нам нужно»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвел итоги матча с (4:2).

– В плей-офф большую роль играет подготовка к матчам. Наши хоккеисты были готовы. Спасибо им за это. Соперничество продолжается.

– Вчера вы сказали, что Скривенс не был готов играть на сто процентов. На сколько процентов от своих возможностей он сегодня сыграл?

– Достаточно. Он был хорош сегодня.

– Вчера был вопрос о центре для Ткачева и Бурдасова. Появился в этом звене Майоров. Какие были сложности в подготовке? Он не центр.

– Вчера был задан хороший вопрос. Мы начали думать.

Конечно, это было непросто, но Майоров играет перед воротами, и это то, что нам нужно.

– Счета крупные в этой серии. С чем это связано? Насколько это вас устраивает?

– Все игры разные. Играют две хорошие в нападении команды. Мы также пытаемся хорошо сыграть в защите, – сказал Вестерлунд.