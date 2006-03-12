Борис Майоров о матче СКА без удалений: «Крайне сомнительно, что одна из команд ни разу не нарушила правил»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров дал комментарий о ходе серии 1/4 финала плей-офф в Западной конференции между и «Северсталью».

– Вас не удивляет, что скромная «Северсталь» чуть ли не на равных бьется с лидером сезона – СКА?

– Нисколько. Это же плей-офф. И в нем любая команда хочет себя проявить, выпрыгивая из штанов. А сейчас особенно надо доказывать, что она жизнеспособна.

Потому что в последние месяцы ходят разговоры о ее участии в чемпионате . И, конечно, игроки клуба намерены сделать все, чтобы сохранить прописку в элите.

С другой стороны, лидеры СКА, которые составляли костяк нашей сборной, еще не пришли в себя. Очень сложно переключиться с олимпийских баталий, за которыми следит весь мир, на рядовую работу в клубе.

Отсюда и не совсем уверенная игра питерцев в стартовом матче. Ну а во втором все встало на свои места. Хотя семь пропущенных шайб в двух матчах – многовато для СКА.

Болельщики возмущаются, что у гостей в первом матче было 24 минуты штрафа, а у хозяев ни одной? Не могу разбирать сейчас все конкретные эпизоды.

В конце концов, «Северсталь» сама заявила, что не будет отправлять видеоматериалы в КХЛ, поскольку моменты с удалениями спорные и трактовать их можно по-разному.

Скажу лишь одно: при счете 4:3, с учетом того, что игра закончилась в овертайме, крайне сомнительно, что одна из команд ни разу не нарушила правил, – сказал Майоров.

СКА – «Северсталь». Штрафное время матча – 0:24