Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Борис Майоров о матче СКА без удалений: «Крайне сомнительно, что одна из команд ни разу не нарушила правил»

    Теги Северсталь СКА Борис Майоров КХЛ Кубок Гагарина

    Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров дал комментарий о ходе серии 1/4 финала плей-офф в Западной конференции между СКА и «Северсталью».

    – Вас не удивляет, что скромная «Северсталь» чуть ли не на равных бьется с лидером сезона – СКА?

    – Нисколько. Это же плей-офф. И в нем любая команда хочет себя проявить, выпрыгивая из штанов. А «Северстали» сейчас особенно надо доказывать, что она жизнеспособна.

    Потому что в последние месяцы ходят разговоры о ее участии в чемпионате КХЛ. И, конечно, игроки клуба намерены сделать все, чтобы сохранить прописку в элите.

    С другой стороны, лидеры СКА, которые составляли костяк нашей сборной, еще не пришли в себя. Очень сложно переключиться с олимпийских баталий, за которыми следит весь мир, на рядовую работу в клубе.

    Отсюда и не совсем уверенная игра питерцев в стартовом матче. Ну а во втором все встало на свои места. Хотя семь пропущенных шайб в двух матчах – многовато для СКА.

    Болельщики возмущаются, что у гостей в первом матче было 24 минуты штрафа, а у хозяев ни одной? Не могу разбирать сейчас все конкретные эпизоды.

    В конце концов, «Северсталь» сама заявила, что не будет отправлять видеоматериалы в КХЛ, поскольку моменты с удалениями спорные и трактовать их можно по-разному.

    Скажу лишь одно: при счете 4:3, с учетом того, что игра закончилась в овертайме, крайне сомнительно, что одна из команд ни разу не нарушила правил, – сказал Майоров.

    СКА – «Северсталь». Штрафное время матча – 0:24

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться