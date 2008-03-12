СКА – «Северсталь». Штрафное время матча – 0:24

В первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции СКА дома одолел «Северсталь» (4:3 ОТ) в овертайме.

За весь матч СКА не получил ни одной минуты штрафа.

У в результате набралось 24 минуты, из которых 10 минут дисциплинарного штрафа получил Николай Стасенко. Всего череповчане семь раз играли в меньшинстве.

Из четырех шайб питерцы две забросили в большинстве.

Одна из них стала победной в овертайме. Автором гола стал Павел Дацюк после удаления Алексея Угарова.

Матч СКА – «Северсталь» судили Евгений Гамалей и Сергей Кулаков.