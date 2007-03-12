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    Владимир Ткачев: «Амур» – очень быстрая и цепкая команда. Важно сыграть в обороне в этих матчах»

    Теги Ак Барс Амур КХЛ Кубок Гагарина Владимир Ткачев

    Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев поделился мыслями о старте серии первого раунда плей-офф с «Амуром».

    – Начало плей-офф – это окончание рутины регулярного чемпионата. Есть ощущение праздника?

    – Я бы не сказал, что закончилась рутина. Эмоции сейчас немного другие, на кураже другом.

    Была интенсивная тренировка, все готовы на 100 процентов, все хотят хорошо подготовиться к плей-офф.

    – Много внимания уделяете отработке большинства?

    – Большинство – важный момент и нужно его реализовывать. Игра может сложиться по-разному, одно удаление может быть и его нужно использовать.

    – Что скажете об «Амуре»?

    – «Амур» – очень быстрая и цепкая команда. У нее очень хороший вратарь. Важно сыграть в обороне в этих матчах.

    – Что будете читать в полете до Хабаровска?

    – Пока не знаю. Куплю себе что-нибудь, – сказал Ткачев.

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