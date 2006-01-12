Максим Чудинов: «Написать, что я поднял руку на женщину, мог только отъявленный мерзавец»

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов прокомментировал информацию о потасовке на корпоративе клуба, по ходу которого он якобы ударил жену форварда Андрея Стася.
«Я слышал про этот откровенный бред. Поднять руку на женщину? Я даже представить себе такого не могу. Это мог написать только отъявленный мерзавец.
Откровенная ложь была написана про меня и моих товарищей, все это тиражируется прессой, и это очень неприятно.
Мы все работаем одной командой, у нас у всех нормальные отношения, я общаюсь с Андреем Стасем так же, как и со всеми остальными парнями в команде.
Не надо верить откровенной лжи, которая порочит репутацию меня и моих товарищей по команде, и которую распространяют люди с совершенно понятными целями.
И в конце скажу одно – наша команда едина, и мы реально будем биться за наш клуб и наших болельщиков», – сказал Чудинов.
Отметим, что Валерия Курильская, жена Стася, информацию о драке на корпоративе подтвердила, но подробности не уточнила.
«Бизнес Online»: Фисенко избил Стася на новогоднем корпоративе «Авангарда», Чудинов ударил в лицо жену игрока
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