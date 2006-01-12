Максим Чудинов: «Написать, что я поднял руку на женщину, мог только отъявленный мерзавец»

Защитник Максим Чудинов прокомментировал информацию о потасовке на корпоративе клуба, по ходу которого он якобы ударил жену форварда Андрея Стася.

«Я слышал про этот откровенный бред. Поднять руку на женщину? Я даже представить себе такого не могу. Это мог написать только отъявленный мерзавец.

Откровенная ложь была написана про меня и моих товарищей, все это тиражируется прессой, и это очень неприятно.

Мы все работаем одной командой, у нас у всех нормальные отношения, я общаюсь с так же, как и со всеми остальными парнями в команде.

Не надо верить откровенной лжи, которая порочит репутацию меня и моих товарищей по команде, и которую распространяют люди с совершенно понятными целями.

И в конце скажу одно – наша команда едина, и мы реально будем биться за наш клуб и наших болельщиков», – сказал Чудинов.

Отметим, что Валерия Курильская, жена Стася, информацию о драке на корпоративе подтвердила, но подробности не уточнила.

«Бизнес Online»: Фисенко избил Стася на новогоднем корпоративе «Авангарда», Чудинов ударил в лицо жену игрока