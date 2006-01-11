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    Жена Андрея Стася подтвердила факт драки на корпоративе «Авангарда»

    Теги Авангард происшествия Максим Чудинов КХЛ Михаил Фисенко Андрей Стась

    Известная белорусская гимнастка и жена хоккеиста Андрея Стася Валерия Курильская прокомментировала конфликт, случившийся во время новогоднего корпоратива «Авангарда».

    «Я не буду отрицать факты, приведенные в материале, но и не хочу комментировать случившееся», – заявила Валерия.

    Экс-гимнастка подтвердила, что во время командного корпоратива произошла драка.

    В результате у Андрея Стася был сломан нос, а для оказания помощи хоккеисту вызывали скорую помощь.

    Последствия драки можно было наблюдать на лице Стася во время матча «Авангарда» с «Куньлунем».

    На мероприятии Стась и его жена получили телесные повреждения. Сообщалось, что Стася избил нападающий омского клуба Михаил Фисенко, а Валерия пострадала от удара Максима Чудинова

    «Бизнес Online»: Фисенко избил Стася на новогоднем корпоративе «Авангарда», Чудинов ударил в лицо жену игрока

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