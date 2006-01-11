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    Шалаев о драке Фисенко и Стася: «Никого не интересует хоккей, строительство академии, планы. Всем нужна чья-то разбитая рожа, брехня и галиматья»

    Теги Авангард происшествия Владимир Шалаев КХЛ Михаил Фисенко Андрей Стась

    Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прокомментировал возможную драку нападающего Михаила Фисенко и форварда команды Андрея Стася.

    – Я всякую галиматью, брехню и слухи не комментирую.

    – То есть ничего не было?

    – Я ж сказал, подобные вещи я не комментирую. Это неинтересно.

    – Это интересно как минимум болельщикам. Они эту историю активно обсуждают, как бы вам этого ни хотелось.

    – Я же сказал: мы всякую чушь не комментируем. Давайте о хоккее?

    – Это тоже хоккей. Отношение игроков в коллективе тоже часть игры.

    – Нет. Это грязные сплетни и ничего больше.

    – Согласитесь, болельщиков и прессу можно понять: сообщают о том, что Андрея Стася избили на новогоднем корпоративе. Вы говорите: это сплетни. А 3 января хоккеист выходит на матч в маске, которую носят при переломе носа, и с ссадинами на лице. Это же наводит на мысли?

    – Ну и пускай кого угодно наводит. Я еще раз повторю: я не комментирую эти вещи. Это наши внутренние дела, внутренняя кухня. Люди и так много знают, чего знать не нужно. Причем не то, как есть. Никого не интересует хоккей, строительство академии, планы. Всем нужна чья-то разбитая рожа, брехня и галиматья.

    – Мы ушли в сторону. Никакой драки не было?

    – Давайте работать профессионально. Давайте о хоккее. Галиматью всякую я не комментирую. Все, извините, до свидания, – сказал Шалаев.

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