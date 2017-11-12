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    Морозов о матче Россия – Аргентина: «Слышал о давке по дороге к метро. Нам с Ковальчуком повезло»

    Теги Игорь Акинфеев Лужники Алексей Морозов Лионель Месси Илья Ковальчук сборная России сборная Аргентины болельщики Денис Глушаков товарищеские матчи (сборные) Кристиан Павон

    Управляющий директор МХЛ, бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Морозов передал впечатления от футбольного матча Россия – Аргентина (0:1).

    «Думаете, я ходил на футбол по приглашению? Как вип? Ничего подобного. Покупал билеты заранее в Интернете. По 15 тысяч рублей. Дороговато, конечно. Но ведь это был первый матч на новом стадионе. Такое событие сколько раз бывает? Илья Ковальчук попросил меня достать билет. Взял и ему. Мы же не чужие люди. Я крестил его детей.

    С билетами было не так-то просто. Сначала я купил на центральную трибуну во второй ряд. А потом появились места на одиннадцатый.

    Говорите, параллельно играла наша хоккейная сборная со Швейцарией на Кубке «Карьялы»? И мы предали хоккей? Нет, просто пойти в «Лужники» на Месси было нашей мечтой. Илья в Хельсинки не полетел, у него небольшая травма. Это для него как подарок свыше. А так бы тренировался в Питере, готовился бы со СКА к полету на Дальний Восток.

    Места оказались хорошие, удобные. Прямо над скамейкой аргентинцев. Все поле как на ладони. Только вот так и не разобрался, был у Павона офсайд или нет. Пас же Месси выдал ему волшебный, вразрез.

    Стадион впечатляет. Правда, времени внимательно его осмотреть особо не было. Концентрировались на футболе и Месси. Жаль, что наши подкачали, проиграли. Не хватило нескольких минут удержать ничью. Досадно за Игоря Акинфеева. Он не раз выручал и заслужил сухарь.

    Наши играли как-то робко. Правда, с Месси не церемонились. Повезло Денису Глушакову, который в перерыве обменялся с ним футболками. Не знаю, кому из наших повезло после финального свистка. Может, всей команде.

    Рассказывали, что Криштиану Роналду, когда приезжал с «Реалом» играть с ЦСКА в Лиге чемпионов, одарил майками с автографами всех армейцев. Заранее знал, что будут просить.

    Мы очень быстро покинули стадион. Потом слышал о давке людей по дороге к метро. Нам повезло. До стадиона добирались от моста, прогулялись, потренировали ноги, это заняло около 15 минут. Обратно шли чуть дольше. Ничего страшного. Можно потерпеть. Ради Месси-то.

    На трибуне холодно не было, оделись мы грамотно, хотя крыша не помешала бы. Думаю, и точек питания можно было б в фойе побольше открыть. Но разве это главное?

    Теперь хочется снова прийти в «Лужники» на суперфутбол. С бразильцами в марте здесь же играем? Точно? Тогда постараюсь выкроить время», – сказал Морозов.

    «Почувствовал себя заключенным». Люди выбирались из «Лужников» почти два часа

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