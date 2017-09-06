Павел Колобков об отъезде игроков сборной в НХЛ: «Это не проблема. У нас и без них хорошая команда, способная выиграть золото Олимпиады»
Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением об отъезде ряда игроков сборной России в НХЛ.
«Это не является проблемой. У нас и без них хорошая команда, способная выиграть золотые медали. Это их спортивная жизнь, спортивная карьера, нельзя их осуждать. И не стоит принижать КХЛ, это тоже очень сильная лига, вторая в мире после НХЛ.
Главное, чтобы игроки, претендующие на попадание в сборную, получали соревновательную практику. У нас достаточно сильных игроков и мощный тренерский штаб», – сказал Колобков.
Этим летом из КХЛ в НХЛ перешли, в частности, защитники Андрей Миронов, Виктор Антипин и Алексей Березглазов, форварды Вадим Шипачев и Евгений Дадонов.
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