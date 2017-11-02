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    Путин не знает о движении Овечкина Рutin Team

    Теги сборная России Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Дмитрий Песков политика

    Президент России Владимир Путин пока не знает о том, что нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин создает общественное движение Putin Team.

    «Нет, пока не знает», – ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков оставил без ответа вопрос об отношении Кремля к данной инициативе. 

    Овечкин о Путине: «Готов быть частью его команды. Давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию»

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