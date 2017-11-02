Путин не знает о движении Овечкина Рutin Team

Президент России Владимир Путин пока не знает о том, что нападающий «Вашингтона» и сборной России создает общественное движение Putin Team.

«Нет, пока не знает», – ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков оставил без ответа вопрос об отношении Кремля к данной инициативе.

Овечкин о Путине: «Готов быть частью его команды. Давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию»