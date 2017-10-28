Александр Овечкин: «Каждый может что-то сделать, когда видит почти голого человека на холоде»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, почему решил помочь бездомному и купил ему одежду.
«У парня не было рубашки, так что я пошел в магазин и купил ему одежду. Он был в шоке. Меня он не узнал.
Почти голый парень сидел на улице при такой температуре. Думаю, каждый человек в такой ситуации может что-то сделать», – сказал Овечкин.
«Здесь холодно без одежды, мне стало его жалко». Овечкин купил куртку бездомному
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