Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Овечкин: «Каждый может что-то сделать, когда видит почти голого человека на холоде»

    Теги светская хроника Вашингтон Александр Овечкин НХЛ

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, почему решил помочь бездомному и купил ему одежду.

    «У парня не было рубашки, так что я пошел в магазин и купил ему одежду. Он был в шоке. Меня он не узнал.

    Почти голый парень сидел на улице при такой температуре. Думаю, каждый человек в такой ситуации может что-то сделать», – сказал Овечкин.

    «Здесь холодно без одежды, мне стало его жалко». Овечкин купил куртку бездомному

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться