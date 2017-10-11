НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Вашингтона», «Торонто» против «Нью-Джерси»
В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 5 матчей. «Вашингтон» примет «Питтсбург».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 октября, 02.30, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 12 октября, 04.30, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 05.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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