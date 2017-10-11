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    НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Вашингтона», «Торонто» против «Нью-Джерси»

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Айлендерс Торонто Бостон Вашингтон Калгари Колорадо Анахайм Лос-Анджелес НХЛ

    В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 5 матчей. «Вашингтон» примет «Питтсбург».

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Питтсбург
    Дата проведения
    12 октября, 02.30, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео
    Торонто – Нью-Джерси
    Дата проведения
    12 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео
    Колорадо – Бостон
    Дата проведения
    12 октября, 04.30, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео
    Анахайм – Айлендерс
    Дата проведения
    12 октября, 05.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео
    Лос-Анджелес – Калгари
    Дата проведения
    12 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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