НХЛ. «Сент-Луис» в гостях у «Рейнджерс», «Монреаль» против «Чикаго»
В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдут 7 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 октября, 02.00, «RBC Center»
- Дата проведения
- 11 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 11 октября, 02.30, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 11 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 11 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 11 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 11 октября, 05.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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