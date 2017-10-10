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    НХЛ. «Сент-Луис» в гостях у «Рейнджерс», «Монреаль» против «Чикаго»

    Теги результаты Рейнджерс Филадельфия Оттава Монреаль Каролина Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Даллас Аризона НХЛ Вегас

    В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдут 7 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Каролина – Коламбус
    Дата проведения
    11 октября, 02.00, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео
    Рейнджерс – Сент-Луис
    Дата проведения
    11 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео
    Монреаль – Чикаго
    Дата проведения
    11 октября, 02.30, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    Нэшвилл – Филадельфия
    Дата проведения
    11 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео
    Даллас – Детройт
    Дата проведения
    11 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео
    Вегас – Аризона
    Дата проведения
    11 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
    Онлайн матча Видео
    Ванкувер – Оттава
    Дата проведения
    11 октября, 05.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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      10%
    • Тампа-Бэй
      13%
    • Кто-то другой
      46%

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