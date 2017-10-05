Евгений Малкин: «Отношусь к Трампу спокойно. Я в Америке гость»

Нападающий «Питтсбурга» поделился мнением о политической ситуации в США.

– В последние дни бурно обсуждают, стоит ли «Питтсбургу» идти в Белый дом. Что думаете вы? И если Дональд Трамп отзовет вас в угол на пять минут, о чем вы поговорите?

– Спортсменам вообще не стоит лезть в политику. И я считаю себя гостем в Америке. Мне тяжело обсуждать этот вопрос насчет Трампа. Конечно, я читаю новости. Многие недовольны его политикой и высказываниями. Но я отношусь спокойно. Повторю, что я – гость в США.

Нас пригласили в Белый дом. Этой традиции уже много лет. Вся команда, включая меня, согласилась на эту поездку. И я не вижу тут ничего криминального. Мы просто хотим получить удовольствие.

А если меня Трамп отзовет на пять минут… Слушайте, это сказка – такого не будет! Каждый должен заниматься своим делом. Я играю в хоккей, Трамп делает политику – о чем нам говорить? Просто пройдет официальное мероприятие. Я уже был на таком три раза. Все случится за полчаса. Президент приходит, поздравляет и уходит по своим делам. А мы идем в автобус и уезжаем. Очень быстро все происходит.

И можно сказать, это почетная формальность. Ну да, НБА отказалась от поездки – но у каждого своя голова на плечах. Вот мы поедем, и об этом уже заявили в прессе, – сказал Малкин.

Малкин и Кросби пойдут к Трампу. В отличие от Карри