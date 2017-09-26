Жорж Ларак: «Питтсбург» пойдет в Белый дом – позор. Это последнее место, где должен быть Кубок Стэнли»

Бывший игрок НХЛ Жорж Ларак раскритиковал «Питтсбург» за согласие посетить Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом на фоне его конфликта с НФЛ и НБА.

«Я знаю, что хоккей консервативнее других видов спорта, но в этот раз это просто неправильно. Я удивлен, что НХЛ не выступила против. По-моему, то, что «Питтсбург» посетит Белый дом – это позор.

Когда они пойдут туда, это будет плохо выглядеть. Их уничтожат. Это последнее место, где должен быть Кубок Стэнли», – заявил темнокожий тафгай, сам ранее выступавший за «Питтсбург».

Малкин и Кросби пойдут к Трампу. В отличие от Карри