Жорж Ларак: «Питтсбург» пойдет в Белый дом – позор. Это последнее место, где должен быть Кубок Стэнли»
Бывший игрок НХЛ Жорж Ларак раскритиковал «Питтсбург» за согласие посетить Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом на фоне его конфликта с НФЛ и НБА.
«Я знаю, что хоккей консервативнее других видов спорта, но в этот раз это просто неправильно. Я удивлен, что НХЛ не выступила против. По-моему, то, что «Питтсбург» посетит Белый дом – это позор.
Когда они пойдут туда, это будет плохо выглядеть. Их уничтожат. Это последнее место, где должен быть Кубок Стэнли», – заявил темнокожий тафгай, сам ранее выступавший за «Питтсбург».
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