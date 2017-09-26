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    Жорж Ларак: «Питтсбург» пойдет в Белый дом – позор. Это последнее место, где должен быть Кубок Стэнли»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Жорж Ларак НХЛ политика Дональд Трамп

    Бывший игрок НХЛ Жорж Ларак раскритиковал «Питтсбург» за согласие посетить Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом на фоне его конфликта с НФЛ и НБА. 

    «Я знаю, что хоккей консервативнее других видов спорта, но в этот раз это просто неправильно. Я удивлен, что НХЛ не выступила против. По-моему, то, что «Питтсбург» посетит Белый дом – это позор. 

    Когда они пойдут туда, это будет плохо выглядеть. Их уничтожат. Это последнее место, где должен быть Кубок Стэнли», – заявил темнокожий тафгай, сам ранее выступавший за «Питтсбург». 

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