Евгений Малкин: «Кросби – трудоголик, который с утра до вечера думает о хоккее. Я немножко другой»
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением о капитане команды Сидни Кросби.
– Максим Тэлбот говорил, что вы талантливее Кросби, но Сидни больше работает над собой.
– Я работаю, как считаю нужным. Кросби – из тех игроков, которые делают такой объем работы не только на льду, но и на земле. Он трудоголик, который с утра до вечера думает о хоккее. Соглашусь, что я немножко другого плана все-таки. Не знаю, насколько много Кросби тренируется летом, мы с ним не работали. Но то, что он любит и обожает хоккей, полностью погружен в этот вид спорта – несомненно. У него очень много таланта.
Сидни – талантливый пацан, который доказывает из года в год, без таланта он бы не играл на таком уровне. Каждый тренируется и чувствует свое тело по-разному. Сезон длинный, нельзя себя загонять, надо и расслабляться. С одной стороны, в словах Тэлбота есть истина, а с другой, он, может, слукавил, – сказал Малкин.
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