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  4. Руслан Хажеев: «В России самая вкусная еда и лучший сервис. В Америке тяжело правильно питаться, чтобы не набирать лишние килограммы. У нас овощи и фрукты вкуснее, чем у них»

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Руслан Хажеев: «В России самая вкусная еда и лучший сервис. В Америке тяжело правильно питаться, чтобы не набирать лишние килограммы. У нас овощи и фрукты вкуснее, чем у них»
Хажеев: в США тяжело правильно питаться, чтобы не набирать лишние килограммы.

Вратарь системы «Каролины» Руслан Хажеев поделился мнением о продуктах питания в США.

– Вы могли бы остаться жить в США?

– Наверное, нет. Я уже в середине сезона хочу поскорее в Россию, чтобы увидеть родных. Хотя США – хорошая страна.

– Кроме родных, по чему скучаете?

– По Челябинску очень сильно скучаю, хочется прогуляться по родным местам. Классно, что набережную улучшают каждый год. Глаз радуется, особенно вечером. «Белый рынок» – прикольное место.

По еде скучаю. По мне, в России самая вкусная еда и лучший сервис. В Америке очень тяжело правильно питаться, чтобы не набирать лишние килограммы. У нас еда более натуральная, овощи и фрукты гораздо вкуснее, чем у них.

– Другие хоккеисты рассказывали, что там нужно искать магазины и рестораны с правильной едой.

– Да, надо с головой к этому всему подходить. Там много еды, но много и очень вредной еды, сладкой, жирной. Тяжело держать себя в руках, конечно. Я всегда в одном магазине брал мясо, потому что оно настоящее, нормальное. В другом – овощи, так что везде по чуть-чуть, – сказал Хажеев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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