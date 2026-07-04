Радулов о ЧМ-2026: «Футбол – народная игра. Классный турнир, жаль только, что России нет. Месси очень крутой, здесь что-то говорить бессмысленно»

Хоккеист «Локомотива» Александр Радулов рассказал, что поддерживает сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу-2026.
– Вы были в Америке. Удалось сходить на матчи чемпионата мира по футболу?
– Нет-нет, мы уехали, когда он только начался. Но чемпионат мира смотрим, болеем. Футбол – народная игра. Классный турнир. Жаль только, что сборной России нет. Но ничего… Мы там еще будем.
– Вы сказали, что вас восхищает Лео Месси.
– Он очень крутой, да. Здесь что-то говорить бессмысленно. Забивает в восьми матчах чемпионата мира подряд. Лучший бомбардир.
– Может, его обгонит Киллиан Мбаппе?
– Не знаю. Но я болею за Месси. Конечно, у французов очень хорошая команда. Тяжело будет аргентинцам. Но посмотрим… И в гонке бомбардиров вы еще не забывайте об Эрлинге Холанде. Этот норвежец – интересный тип!
– Есть ли у вас предчувствие, кто станет чемпионом мира?
– Надеюсь, что Аргентина. Но там есть и Испания, и Франция, да и Англия, хоть они от ДР Конго первыми пропустили.
– Вы удивились, что из турнира вылетели Нидерланды и Германия?
– Да, я смотрел их матчи. Было неожиданно, что вылетели немцы. Печально… Но тем интереснее этот чемпионат мира.
– Вы сами летом играете в футбол?
– Раньше играл постоянно, но уже давно этого не было. Я теперь паделом увлекся, – сказал Радулов.
Комментарии