Радулов о ЧМ-2026: «Футбол – народная игра. Классный турнир, жаль только, что России нет. Месси очень крутой, здесь что-то говорить бессмысленно»

Радулов о ЧМ по футболу: болею за Месси, он очень крутой.

Хоккеист «Локомотива » Александр Радулов рассказал, что поддерживает сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу-2026.

– Вы были в Америке. Удалось сходить на матчи чемпионата мира по футболу?

– Нет-нет, мы уехали, когда он только начался. Но чемпионат мира смотрим, болеем. Футбол – народная игра. Классный турнир. Жаль только, что сборной России нет. Но ничего… Мы там еще будем.

– Вы сказали, что вас восхищает Лео Месси.

– Он очень крутой, да. Здесь что-то говорить бессмысленно. Забивает в восьми матчах чемпионата мира подряд . Лучший бомбардир.

– Может, его обгонит Киллиан Мбаппе?

– Не знаю. Но я болею за Месси. Конечно, у французов очень хорошая команда. Тяжело будет аргентинцам. Но посмотрим… И в гонке бомбардиров вы еще не забывайте об Эрлинге Холанде. Этот норвежец – интересный тип!

– Есть ли у вас предчувствие, кто станет чемпионом мира?

– Надеюсь, что Аргентина. Но там есть и Испания, и Франция, да и Англия, хоть они от ДР Конго первыми пропустили.

– Вы удивились, что из турнира вылетели Нидерланды и Германия?

– Да, я смотрел их матчи. Было неожиданно, что вылетели немцы. Печально… Но тем интереснее этот чемпионат мира.

– Вы сами летом играете в футбол?

– Раньше играл постоянно, но уже давно этого не было. Я теперь паделом увлекся, – сказал Радулов.