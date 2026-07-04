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  4. Радулов о ЧМ-2026: «Футбол – народная игра. Классный турнир, жаль только, что России нет. Месси очень крутой, здесь что-то говорить бессмысленно»

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Радулов о ЧМ-2026: «Футбол – народная игра. Классный турнир, жаль только, что России нет. Месси очень крутой, здесь что-то говорить бессмысленно»
Радулов о ЧМ по футболу: болею за Месси, он очень крутой.

Хоккеист «Локомотива» Александр Радулов рассказал, что поддерживает сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу-2026.

– Вы были в Америке. Удалось сходить на матчи чемпионата мира по футболу?

 – Нет-нет, мы уехали, когда он только начался. Но чемпионат мира смотрим, болеем. Футбол – народная игра. Классный турнир. Жаль только, что сборной России нет. Но ничего… Мы там еще будем.

– Вы сказали, что вас восхищает Лео Месси.

– Он очень крутой, да. Здесь что-то говорить бессмысленно. Забивает в восьми матчах чемпионата мира подряд. Лучший бомбардир.

– Может, его обгонит Киллиан Мбаппе?

– Не знаю. Но я болею за Месси. Конечно, у французов очень хорошая команда. Тяжело будет аргентинцам. Но посмотрим… И в гонке бомбардиров вы еще не забывайте об Эрлинге Холанде. Этот норвежец – интересный тип!

– Есть ли у вас предчувствие, кто станет чемпионом мира?

– Надеюсь, что Аргентина. Но там есть и Испания, и Франция, да и Англия, хоть они от ДР Конго первыми пропустили.

– Вы удивились, что из турнира вылетели Нидерланды и Германия?

– Да, я смотрел их матчи. Было неожиданно, что вылетели немцы. Печально… Но тем интереснее этот чемпионат мира.

– Вы сами летом играете в футбол?

– Раньше играл постоянно, но уже давно этого не было. Я теперь паделом увлекся, – сказал Радулов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Радулов
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoЭрлинг Холанд
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная России по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Франции по футболу

Комментарии

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Даже хоккеисты знают, что Месси крутой:)
Ответrigobersong
Даже хоккеисты знают, что Месси крутой:)
Все адекватные люди знают что Месси крутой
Месси - колдун. Нет рационального объяснения 3 гола Аргентины
Радулов точно разбирается в футболе!) Месси!!!
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