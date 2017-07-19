Латвийский комментатор Армандс Пуче заявил, что рижское не нужно Латвии.

– российский проект, который Латвия позволить себе не может. Савицкис может купить эфирное время на общественном телевидении и рассказывать, какой он меценат. Конечно, это так – но давайте посмотрим, что стоит за тем, что он делает в Латвии и с какими людьми занимается политикой.

Благодаря хоккею он нашел трибуну, о нем говорят. Кто знал о таком Юрисе Савицкисе до рижского ? Теперь видно, что у него есть вес, в VIP-ложу «Арены Рига» идут не только приближенные к политике, но и действующие политики.

Это вообще абсурд – в ложе российских спецслужб сидят должностные лица, у которых есть доступ к государственной тайне. Рижское «Динамо» – искусственный проект, воспаленный аппендикс.

То, что в латвийский хоккей пришли деньги – да. Если бы мы были настолько умной нацией, чтобы взять эти деньги и вложить их с пользой, то все было бы в порядке, но сейчас мы их просто прикарманиваем», – заявил Пуче.

Ранее КХЛ отстранила Пуче от работы на матчах «Динамо», поскольку комментатор в одном из материалов писал о политической подоплеке лиги и критиковал председателя правления клуба , ранее работавшего в КГБ.