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    Латвийский комментатор Пуче: «Рижское «Динамо» – искусственный российский проект»

    Теги КХЛ Динамо Рига Юрис Савицкис

    Латвийский комментатор Армандс Пуче заявил, что рижское «Динамо» не нужно Латвии.

    «Динамо» – российский проект, который Латвия позволить себе не может. Савицкис может купить эфирное время на общественном телевидении и рассказывать, какой он меценат. Конечно, это так – но давайте посмотрим, что стоит за тем, что он делает в Латвии и с какими людьми занимается политикой.

    Благодаря хоккею он нашел трибуну, о нем говорят. Кто знал о таком Юрисе Савицкисе до рижского «Динамо»? Теперь видно, что у него есть вес, в VIP-ложу «Арены Рига» идут не только приближенные к политике, но и действующие политики.

    Это вообще абсурд – в ложе российских спецслужб сидят должностные лица, у которых есть доступ к государственной тайне. Рижское «Динамо» – искусственный проект, воспаленный аппендикс.

    То, что в латвийский хоккей пришли деньги – да. Если бы мы были настолько умной нацией, чтобы взять эти деньги и вложить их с пользой, то все было бы в порядке, но сейчас мы их просто прикарманиваем», – заявил Пуче.

    Ранее КХЛ отстранила Пуче от работы на матчах «Динамо», поскольку комментатор в одном из материалов писал о политической подоплеке лиги и критиковал председателя правления клуба Юриса Савицкиса, ранее работавшего в КГБ.

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