Бывший голкипер сборных СССР и Латвии Артур Ирбе поделился мнением о работе председателя правления рижского Юриса Савицкиса.

«Параллели с 90-ми годами очевидны. Сейчас людям также надо принимать решения и занимать одну или другую сторону. Балансировать и вести себя так, словно ничего не происходит, невозможно.

Тогда люди впервые почувствовали, что не надо бояться, что это время, когда надо говорить то, что чувствуешь: всех нас не схватишь и в ГУЛАГ не отправишь.

Савицкис – «мягкий Юра». Он посредством хоккея осуществляет в Латвии мягкую власть России», – сказал Ирбе в программе Overtime на телеканале TV6.

Ранее Ирбе отказался присоединиться к проекту из-за названия команды и того, что Юрис Савицкис в прошлом работал в КГБ.