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    Артур Ирбе: «Савицкис через хоккей осуществляет в Латвии мягкую власть России»

    Теги КХЛ Динамо Рига Артур Ирбе Юрис Савицкис политика

    Бывший голкипер сборных СССР и Латвии Артур Ирбе поделился мнением о работе председателя правления рижского «Динамо» Юриса Савицкиса.

    «Параллели с 90-ми годами очевидны. Сейчас людям также надо принимать решения и занимать одну или другую сторону. Балансировать и вести себя так, словно ничего не происходит, невозможно.

    Тогда люди впервые почувствовали, что не надо бояться, что это время, когда надо говорить то, что чувствуешь: всех нас не схватишь и в ГУЛАГ не отправишь.

    Савицкис – «мягкий Юра». Он посредством хоккея осуществляет в Латвии мягкую власть России», – сказал Ирбе в программе Overtime на телеканале TV6.

    Ранее Ирбе отказался присоединиться к проекту «Динамо» из-за названия команды и того, что Юрис Савицкис в прошлом работал в КГБ.

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