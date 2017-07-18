Журналист Алексей Шевченко описал ситуацию вокруг форварда СКА Ильи Ковальчука.

«Ковальчук на следующий год будет неограниченно свободным агентом и сможет договориться с любой командой , если захочет. У Ильи требования к клубам невеликие, но они есть. Он хотел бы быть поближе к Нью-Йорку, либо во Флориде. И контракт он хотел бы, конечно, солидный. Ковальчук видит, какие деньги дают свободным агентам из России, пусть даже ему будет 35 лет. Думаю, через год Илья уедет.

А почему он остался в СКА? Это удобно. И СКА действительно предложил ему хорошие условия. Я думаю, что это больше 200 миллионов рублей, точно не знаю сумму.

Но тут есть важный момент. Когда Ковальчук только приехал в , он подписывал контракт на 10 миллионов долларов по курсу 30. Потом курс изменился, и Илья стал получать 5 миллионов долларов фактически. Все деньги ему компенсировали, все затраты, все вот эти колебания с курсом доллара. Никаких вопросов нету, у него нет претензий к СКА.

Сейчас Ковальчук получит те деньги, о которых договаривался. Это вопрос технический. Я не могу даже сказать, что Илья выбрал деньги. Чуть больше 200 миллионов рублей за год, примерно вот эта сумма», – сказал Шевченко.

Ковальчук остался в КХЛ. Что пошло не так?