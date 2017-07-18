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    Алексей Шевченко: «За сезон в СКА Ковальчук получит чуть больше 200 млн рублей»

    Теги СКА Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Алексей Шевченко

    Журналист Алексей Шевченко описал ситуацию вокруг форварда СКА Ильи Ковальчука.

    «Ковальчук на следующий год будет неограниченно свободным агентом и сможет договориться с любой командой НХЛ, если захочет. У Ильи требования к клубам невеликие, но они есть. Он хотел бы быть поближе к Нью-Йорку, либо во Флориде. И контракт он хотел бы, конечно, солидный. Ковальчук видит, какие деньги дают свободным агентам из России, пусть даже ему будет 35 лет. Думаю, через год Илья уедет.

    А почему он остался в СКА? Это удобно. И СКА действительно предложил ему хорошие условия. Я думаю, что это больше 200 миллионов рублей, точно не знаю сумму.

    Но тут есть важный момент. Когда Ковальчук только приехал в КХЛ, он подписывал контракт на 10 миллионов долларов по курсу 30. Потом курс изменился, и Илья стал получать 5 миллионов долларов фактически. Все деньги ему компенсировали, все затраты, все вот эти колебания с курсом доллара. Никаких вопросов нету, у него нет претензий к СКА.

    Сейчас Ковальчук получит те деньги, о которых договаривался. Это вопрос технический. Я не могу даже сказать, что Илья выбрал деньги. Чуть больше 200 миллионов рублей за год, примерно вот эта сумма», – сказал Шевченко.

    Ковальчук остался в КХЛ. Что пошло не так?

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