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    Александр Медведев: «СКА хотел подписать с Ковальчуком долгосрочный контракт. Он сможет спокойно играть до 40 лет»

    Теги СКА Илья Ковальчук Александр Медведев КХЛ

    Член Совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о переговорах с форвардом Ильей Ковальчуком.

    «Переговоры протекали очень конструктивно, хочу выразить полное удовлетворение их ходом и результатом.

    Что будет потом, обсудим после следующего сезона. Конечно, нам хотелось бы, чтобы его контракт был долгосрочным, но пока договорились на один сезон. После следующего сезона мы продолжим переговоры с Ковальчуком. Да, ему будет 35 лет, но, думаю, что он сможет спокойно выступать до 40», — отметил Медведев.

    В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, набрав 87 (38+49) очков.

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