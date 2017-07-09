Нападающий сборной России Илья Ковальчук ответил на вопросы после продления контракта со СКА.

– Вы остаетесь в СКА, где выиграли два Кубка Гагарина. Что стало ключевым в принятии такого решения? Многие уже отправили вас за океан.

– Одним из ключевых факторов стали грядущие Олимпийские игры. Так случилось, что в этом году на них попадут только игроки, представляющие европейские чемпионаты и . Конечно, особенно важно было остаться в СКА, потому что за время своего выступления в КХЛ я играл только здесь, с огромной теплотой отношусь и к клубу, и к болельщикам.

– Олимпийский сезон, да еще и постчемпионский – это особенная ответственность?

– Естественно, в этом году перед командой будет стоять серьезная задача защитить титул чемпиона, это всегда непросто, поэтому да, ответственность в этом году выше. Сезон олимпийский, и каждому, кто хочет представлять свою страну, необходимо будет демонстрировать лучшую игру, доказывать свое право надеть свитер сборной. Я не исключение, это еще один новый вызов для меня, и я готов его принять.

– Расскажите о физическом состоянии. Готовы ли сразу приступить к тренировкам?

– Чувствую себя хорошо, восстановился после травмы. Остальное будет зависеть только от меня. После предсезонного медосмотра станет понятно, по какой программе буду готовиться. В любом случае присоединюсь к команде в самое ближайшее время.

– В команде появились новые игроки, следили за трансферами клуба в межсезонье?

– Да, наблюдал за тем, как меняется состав команды. Уверен, что все новички очень легко адаптируются и вместе мы покажем хорошую игру. Эти игроки отлично знают свое дело, они профессионалы. У нас в СКА замечательный коллектив, так что все будет в порядке.

– Болельщики СКА, несомненно, будут рады видеть вас в команде.

– Я искренне благодарен им за поддержку в каждой игре, с нетерпением жду момента, когда вновь окажусь на домашнем льду, – сказал хоккеист.

Ковальчук остается в КХЛ. Что пошло не так?

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