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    Роман Ротенберг: «Деньги от продажи прав на Кузнецова пойдут на развитие челябинского хоккея»

    Теги СКА Трактор Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Роман Ротенберг Борис Дубровский

    Вице-президент СКА и вице-президент Роман Ротенберг прокомментировал покупку прав на нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

    «Права были приобретены спустя 20 часов после подписания контракта Евгением. У игроков сейчас сложные отношения с лигой в плане коллективного соглашения с НХЛ, возможен локаут.

    Мы обсуждали эти вопросы с Борисом Дубровским (президентом «Трактора» – прим.), и вложения в эти права связаны с тем, что в случае форс-мажора в НХЛ он мог приехать в Санкт-Петербург и готовиться там. Деньги от соглашения пойдут на развитие челябинского хоккея», – сказал Ротенберг.

    Ранее сообщалось, что СКА заплатил «Трактору» 50 миллионов рублей за права на Кузнецова.

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