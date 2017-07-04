Вице-президент СКА и вице-президент Роман Ротенберг прокомментировал покупку прав на нападающего Евгения Кузнецова.

«Права были приобретены спустя 20 часов после подписания контракта Евгением. У игроков сейчас сложные отношения с лигой в плане коллективного соглашения с , возможен локаут.

Мы обсуждали эти вопросы с Борисом Дубровским (президентом – прим.), и вложения в эти права связаны с тем, что в случае форс-мажора в НХЛ он мог приехать в Санкт-Петербург и готовиться там. Деньги от соглашения пойдут на развитие челябинского хоккея», – сказал Ротенберг.

Ранее сообщалось, что СКА заплатил «Трактору» 50 миллионов рублей за права на Кузнецова.

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