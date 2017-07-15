Нападающий Евгений Кузнецов поделился мнением о главном тренере сборной России Олеге Знарке.

– Не кажется ли вам, что в сборной назрели перемены? Знарок просто не готов работать на таком уровне. Мы проиграли уже четыре серьезных турнира подряд.

– Я понимаю, почему вы задаете вопрос в таком тоне. Для журналистов он, может быть, действительно неидеален. Но внутри команды все не так.

– Сильные тренеры себя так не ведут.

– Все люди разные. Но вы видите одного Знарка. С нами в команде это совершенно другой человек. Если ты в команде у Олега Валерьевича, то становишься, как член семьи. Обязательно смотрю его интервью и совсем не узнаю нашего тренера. Это два разных человека.

– Что меняется?

– Я бы с ним легко пошел в разведку, прекрасно понимая, что он никогда не предаст.

– Но сейчас не война. Четыре поражения подряд.

– Вы тоже слишком нагнетаете. Он же не один принимает решения – у него есть тренерский штаб. Да и потом на льду-то находятся другие люди, которые могут решить момент, а могут не использовать шанс.

Не скажу, что мы проигрываем тактически, просто исполнители иногда подводят, это касается и меня. Но сейчас такая ситуация, что в сборную ехать хочется. А это очень важно.

– Но четыре поражения подряд на крупных турнирах!

– Но ведь его главная цель – Олимпиада. Я правильно понимаю, что в сборную его пригласили ради победы на Олимпийских играх. После Олимпиады можно будет о чем-то говорить.

– Судя по Кубку мира, перспектив у нас немного.

– Не считаю, что мы провалились на турнире. Вышли из группы, да и с канадцами сыграли не так ужасно, как можно было представить. Но индивидуальные ошибки все решили.

Мне там не хватило одного сантиметра, чтобы перехватить шайбу. Не надо делать крайним одного тренера. Спрашивать должны со всех, – заявил Кузнецов.