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    НХЛ. «Чикаго» защитил Анисимова, Госсу и Юрчо от драфта расширения, Крюгер и Одуя не попали в список

    Теги Чикаго Артем Анисимов Мариан Госса Данкан Кит Брент Сибрук Джонни Одуя НХЛ Джонатан Тэйвс Патрик Кэйн Кори Кроуфорд Никлас Ялмарссон Рихард Паник Вегас Маркус Крюгер Томаш Юрчо Райан Хартман

    «Чикаго» опубликовал список защищенных от драфта расширения

    «Блэкхокс» защитили одного вратаря, трех защитников и семерых нападающих.

    В лист защищенных хоккеистов попали: Кори Кроуфорд, Данкан Кит, Брент Сибрук, Никлас Ялмарссон, Джонатан Тэйвс, Патрик Кэйн, Артем Анисимов, Мариан Хосса, Рихард Паник, Томаш Юрчо и Райан Хартман.

    Таким образом, «Вегас» не сможет забрать у «Чикаго» этих хоккеистов. В список незащищенных попали такие игроки, как Маркус Крюгер и Джонни Одуя. 

    Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.

    Кто не перейдет в «Вегас» на драфте расширения

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