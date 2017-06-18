НХЛ. «Чикаго» защитил Анисимова, Госсу и Юрчо от драфта расширения, Крюгер и Одуя не попали в список
«Чикаго» опубликовал список защищенных от драфта расширения
«Блэкхокс» защитили одного вратаря, трех защитников и семерых нападающих.
В лист защищенных хоккеистов попали: Кори Кроуфорд, Данкан Кит, Брент Сибрук, Никлас Ялмарссон, Джонатан Тэйвс, Патрик Кэйн, Артем Анисимов, Мариан Хосса, Рихард Паник, Томаш Юрчо и Райан Хартман.
Таким образом, «Вегас» не сможет забрать у «Чикаго» этих хоккеистов. В список незащищенных попали такие игроки, как Маркус Крюгер и Джонни Одуя.
Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.
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