Форвард Мариан Госса может завершить карьеру, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

Сообщается, что у 38-летнего словака выявлена аллергия на хоккейную экипировку.

«Это может звучать смешно, но только для тех, кто никогда не сталкивался с подобным», – приводит Фридман слова источника.



В минувшем сезоне Госса принимал лекарства от аллергии. Отмечается, что врачи хотели проверять кровь спортсмена каждую неделю, чтобы убедиться в отсутствии тяжелых побочных эффектов.

Агент игрока Рич Уинтер отказался от любых комментариев по этой теме.

Контракт Госсы, которого «Блэкхокс» защитили от драфта расширения, будет действовать еще 4 сезона, его средняя зарплата составляет 5,275 млн долларов в год.