НХЛ. Форвард «Чикаго» Госса может завершить карьеру из-за аллергии на хоккейную экипировку
Форвард «Чикаго» Мариан Госса может завершить карьеру, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.
Сообщается, что у 38-летнего словака выявлена аллергия на хоккейную экипировку.
«Это может звучать смешно, но только для тех, кто никогда не сталкивался с подобным», – приводит Фридман слова источника.
В минувшем сезоне Госса принимал лекарства от аллергии. Отмечается, что врачи хотели проверять кровь спортсмена каждую неделю, чтобы убедиться в отсутствии тяжелых побочных эффектов.
Агент игрока Рич Уинтер отказался от любых комментариев по этой теме.
Контракт Госсы, которого «Блэкхокс» защитили от драфта расширения, будет действовать еще 4 сезона, его средняя зарплата составляет 5,275 млн долларов в год.
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