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    НХЛ. Форвард «Чикаго» Госса может завершить карьеру из-за аллергии на хоккейную экипировку

    Теги травмы Чикаго Мариан Госса НХЛ Рич Уинтер

    Форвард «Чикаго» Мариан Госса может завершить карьеру, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман. 

    Сообщается, что у 38-летнего словака выявлена аллергия на хоккейную экипировку.

    «Это может звучать смешно, но только для тех, кто никогда не сталкивался с подобным», – приводит Фридман слова источника. 

    В минувшем сезоне Госса принимал лекарства от аллергии. Отмечается, что врачи хотели проверять кровь спортсмена каждую неделю, чтобы убедиться в отсутствии тяжелых побочных эффектов. 

    Агент игрока Рич Уинтер отказался от любых комментариев по этой теме. 

    Контракт Госсы, которого «Блэкхокс» защитили от драфта расширения, будет действовать еще 4 сезона, его средняя зарплата составляет 5,275 млн долларов в год. 

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