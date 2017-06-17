ВФСО «Динамо»: «Новая организация не видит юридических оснований для выплаты долгов игрокам»
Руководитель пресс-службы ВФСО «Динамо» Эржена Ищенко прокомментировала ситуацию с долгами в хоккейном клубе.
«Переговоры с игроками в настоящее время ведутся в индивидуальном порядке.
ООО ХК «Динамо» Москва юридически не является правопреемником АНО ОХК «Динамо», поэтому не видит юридических оснований для выплаты долгов, накопленных неэффективным управлением руководства АНО.
Вопрос правопреемства не в желании или нежелании стать правопреемником. Для правопреемства гражданским законодательством прописаны определенные процедуры», – сказала Ищенко.
Ранее сообщалось, что общий долг московского «Динамо» перед хоккеистами составляет чуть меньше 728 миллионов рублей.
Алексей Терещенко: «В «Динамо» катастрофическая ситуация, тысяча человек может оказаться на улице»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.