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    ВФСО «Динамо»: «Новая организация не видит юридических оснований для выплаты долгов игрокам»

    Теги КХЛ Динамо кризис

    Руководитель пресс-службы ВФСО «Динамо» Эржена Ищенко прокомментировала ситуацию с долгами в хоккейном клубе.

    «Переговоры с игроками в настоящее время ведутся в индивидуальном порядке.

    ООО ХК «Динамо» Москва юридически не является правопреемником АНО ОХК «Динамо», поэтому не видит юридических оснований для выплаты долгов, накопленных неэффективным управлением руководства АНО.

    Вопрос правопреемства не в желании или нежелании стать правопреемником. Для правопреемства гражданским законодательством прописаны определенные процедуры», – сказала Ищенко.

    Ранее сообщалось, что общий долг московского «Динамо» перед хоккеистами составляет чуть меньше 728 миллионов рублей.

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