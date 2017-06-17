Руководитель пресс-службы ВФСО Эржена Ищенко прокомментировала ситуацию с долгами в хоккейном клубе.

«Переговоры с игроками в настоящее время ведутся в индивидуальном порядке.

ООО ХК Москва юридически не является правопреемником АНО ОХК «Динамо», поэтому не видит юридических оснований для выплаты долгов, накопленных неэффективным управлением руководства АНО.

Вопрос правопреемства не в желании или нежелании стать правопреемником. Для правопреемства гражданским законодательством прописаны определенные процедуры», – сказала Ищенко.

Ранее сообщалось, что общий долг московского «Динамо» перед хоккеистами составляет чуть меньше 728 миллионов рублей.

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