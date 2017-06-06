Общий долг московского «Динамо» перед хоккеистами составляет чуть меньше 728 млн руб

Общий долг перед хоккеистами «Динамо» за прошедший сезон составляет чуть менее 728 миллиона рублей, сообщает «Р-Спорт».

Точная цифра долга составляет 1,875 миллиарда рублей. Из них общий долг перед хоккеистами составляет 727 873 000 рублей.

Также существенной статьей является задолженность перед «Парком Легенд» за аренду ледового дворца, составляющая 119 359 000 рублей.

Еще почти 600 миллионов рублей «Динамо» не заплатило по налогам. Кроме долга на 1,8 миллиарда рублей, у «Динамо» есть существенная задолженность и по предыдущим сезонам.

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