Владимир Стржалковский: «Общество «Динамо» не имеет влияния на хоккейный клуб, долгов там порядка 2 миллиардов рублей»
Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о долгах ХК «Динамо» и ситуации с управлением клубом.
«1 миллиард 320 миллионов рублей выделили для ХК «Динамо»: 600 – от ВТБ, 600 – от «Транснефти» и от других более мелких спонсоров. Но долгов порядка 2 миллиардов.
Общество подписало контракт с ВТБ 30 декабря. ВТБ является генеральным спонсором ФК «Динамо» и спонсором хоккейного. Суммы, кому сколько полагается, не прописаны в договоре.
Это определяется внутри руководства «Динамо». Но между ВТБ и ХК «Динамо» до 20 августа действует еще прямой договор, старый.
Так получилось, что хоккейный клуб называется «Динамо», но в совете директоров нет ни одного динамовского представителя. Устав ХК составлен так, что менеджмент клуба полностью управляет клубом. Замкнутый круг. «Динамо» не имеет там влияния. Встретиться с исполняющим обязанности председателя совета директоров ХК «Динамо» мне не удалось: то плохо себя почувствовал, то встречи другие.
Несмотря на мои неоднократные предложения, встретиться не удалось. Так что контролировать обстановку там мы не будем, ее контролируют Сафронов и Нургалиев», – сообщил Стржалковский.
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