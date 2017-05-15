Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества Владимир Стржалковский рассказал о долгах ХК «Динамо» и ситуации с управлением клубом.

«1 миллиард 320 миллионов рублей выделили для ХК «Динамо»: 600 – от ВТБ, 600 – от «Транснефти» и от других более мелких спонсоров. Но долгов порядка 2 миллиардов.

Общество подписало контракт с ВТБ 30 декабря. ВТБ является генеральным спонсором ФК «Динамо» и спонсором хоккейного. Суммы, кому сколько полагается, не прописаны в договоре.

Это определяется внутри руководства «Динамо». Но между ВТБ и ХК «Динамо» до 20 августа действует еще прямой договор, старый.

Так получилось, что хоккейный клуб называется «Динамо», но в совете директоров нет ни одного динамовского представителя. Устав ХК составлен так, что менеджмент клуба полностью управляет клубом. Замкнутый круг. «Динамо» не имеет там влияния. Встретиться с исполняющим обязанности председателя совета директоров ХК «Динамо» мне не удалось: то плохо себя почувствовал, то встречи другие.

Несмотря на мои неоднократные предложения, встретиться не удалось. Так что контролировать обстановку там мы не будем, ее контролируют и Нургалиев», – сообщил Стржалковский.