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    Сидни Кросби о «Конн Смайте»: «Он мог достаться многим парням. Малкину или двум нашим вратарям»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Марк-Андре Флери Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Мэтт Мюррей Джейк Гюнцель

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал присуждение ему «Конн Смайт Трофи» – приза самого ценного игрока Кубка Стэнли-2017. 

    «Он мог достаться многим парням в нашей команде. Легко.

    Джино (Малкин – прим. Sports.ru) сразу же приходит на ум. Или наши вратари, если бы можно было как-нибудь разделить приз. Они вытаскивали нам матчи на протяжении всего плей-офф. В последних матчах это делал Мюррей, а в серии с «Вашингтоном» нас держал в игре Флери. Джейк Гюнцель забил кучу голов.

    У нас сложилась команда, которая показывала себя в самые важные моменты и сумела выиграть», – сказал Кросби. 

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