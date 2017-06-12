Капитан Сидни Кросби прокомментировал присуждение ему «Конн Смайт Трофи» – приза самого ценного игрока Кубка Стэнли-2017.

«Он мог достаться многим парням в нашей команде. Легко.

Джино (Малкин – прим. Sports.ru) сразу же приходит на ум. Или наши вратари, если бы можно было как-нибудь разделить приз. Они вытаскивали нам матчи на протяжении всего плей-офф. В последних матчах это делал Мюррей, а в серии с «Вашингтоном» нас держал в игре Флери. Джейк Гюнцель забил кучу голов.

У нас сложилась команда, которая показывала себя в самые важные моменты и сумела выиграть», – сказал Кросби.