Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис подтвердил свою готовность отпустить игроков команды на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане вне зависимости от решения НХЛ об участии в Играх.

«Я не знаю, какова наша внутренняя политика по этому вопросу. Я всем дал понять, что я думаю и проголосую, когда дело дойдет до этого. Я считаю, что все игроки хотят поехать туда. А у нас лига хоккеистов. Если Алекс Овечкин, Брэйден Холтби и Ник Бэкстрем скажут нам, что они хотят играть за свою страну, как я могу им в этом отказать? Меня могут оштрафовать, могут наказать каким-то другим способом, но я верю в наши добрые отношения с Ником, Брэйденом и Алексом.

Гэри Беттмэн – очень, очень умный человек. Он расширяет лигу, делает то, что идет ей на пользу. Я приму к сведению решение лиги. Но я предпочту поддержать хоккеистов. Меня уже тысячу раз цитировали. Я спрашивал, если Алекс решит поехать, что мне делать? Что вы хотите, чтобы я сделал? Остановил его? Как? Мне что, запереть его в комнате? Я даже не отвечаю на этот вопрос. Если он поедет, значит, он поедет», – сказал Леонсис.

Игроки НХЛ очень хотят на Олимпиаду. Но их вряд ли пустят