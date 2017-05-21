Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с отказом НХЛ разрешить хоккеистам принять участие в Играх-2018.

«Не только мы не знаем, весь мир не знает, кто сыграет на Олимпиаде. К сожалению, НХЛ приняла, как мне кажется, неспортивное решение. Нет решения окончательного – будет, не будет представлена НХЛ на Олимпиаде. Все «в подвесе» находятся.

Сегодня Фазель (глава ИИХФ – прим. Sports.ru) сказал, что дедлайн в июне. Надо, чтобы сами хоккеисты определились, хотят они выступить на Олимпиаде или не хотят. У них есть профсоюз. Не должны только владельцы клубов, не должен только бизнес решать. Олимпийские игры – раз в четыре года, у некоторых спортсменов это единственный шанс покорить самую высокую вершину», – сказал Мутко.

Виталий Мутко: «Нет опасений за Олимпиаду, сборная сыгралась на ЧМ»