Александр Овечкин: «Давайте подождем и сделаем так, чтоб нам разрешили ехать на Олимпиаду»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопросы о сборной России.
– Олег Знарок говорил, что вы первым поздравили его с бронзой ЧМ-2017. Это так?
– Не знаю, был ли я первым. У меня хорошие дружеские отношения с главным тренером. Когда выиграли у финнов, сразу поздравил ребят и тренеров.
– Ваша позиция по участию в Олимпиаде изменилась?
– Устал отвечать на этот вопрос. Давайте подождем и сделаем так, чтоб нам разрешили поехать, чтобы не было конфликтов, – сказал нападающий.
НХЛ ранее объявила, что не собирается прерывать регулярный чемпионат и отпускать игроков на олимпийский турнир.
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