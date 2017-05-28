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    Александр Овечкин: «Давайте подождем и сделаем так, чтоб нам разрешили ехать на Олимпиаду»

    Теги сборная России Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Олег Знарок Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир ЧМ-2017

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопросы о сборной России.

    – Олег Знарок говорил, что вы первым поздравили его с бронзой ЧМ-2017. Это так?

    – Не знаю, был ли я первым. У меня хорошие дружеские отношения с главным тренером. Когда выиграли у финнов, сразу поздравил ребят и тренеров.

    – Ваша позиция по участию в Олимпиаде изменилась?

    – Устал отвечать на этот вопрос. Давайте подождем и сделаем так, чтоб нам разрешили поехать, чтобы не было конфликтов, – сказал нападающий.

    НХЛ ранее объявила, что не собирается прерывать регулярный чемпионат и отпускать игроков на олимпийский турнир.

    Три года Олега Знарка в сборной. Нормально

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