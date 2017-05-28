Форвард «Вашингтона» ответил на вопросы о сборной России.

– Олег Знарок говорил, что вы первым поздравили его с бронзой . Это так?

– Не знаю, был ли я первым. У меня хорошие дружеские отношения с главным тренером. Когда выиграли у финнов, сразу поздравил ребят и тренеров.

– Ваша позиция по участию в Олимпиаде изменилась?

– Устал отвечать на этот вопрос. Давайте подождем и сделаем так, чтоб нам разрешили поехать, чтобы не было конфликтов, – сказал нападающий.

ранее объявила, что не собирается прерывать регулярный чемпионат и отпускать игроков на олимпийский турнир.

Три года Олега Знарка в сборной. Нормально