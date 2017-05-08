Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что не считает окончательным объявленное решение о неучастии игроков лиги в Олимпиаде-2018 в .

– У нас есть дискуссия с НХЛ по поводу Олимпиады. В июле у нас будет время, чтобы найти решение и убедить комиссионера НХЛ в том, что игроки должны приехать в Пхенчхан.

– Вся проблема в деньгах?

– Если бы я знал... На самом деле. и у НХЛ, и у МОК денег хватает. Жаль, что не понимает, что азиатский рынок обладает огромным потенциалом. Олимпиаду в Южной Корее можно было бы использовать для продвижения нашего спорта там. При участии НХЛ, это получилось бы замечательно. Но они хотят все делать сами, организуют выставочные матчи в Китае. Вместе мы справились бы лучше.

– Сами игроки хотят на Олимпиаду.

– Да, они хотят. Переговоры были трудные. Гэри требовал то, чего ему не могли дать, и это было несправедливо. В конечном счете он говорит: «Южная Корея нас не интересует, это маленький рынок». А их команда недавно поднялась в элитный дивизион ЧМ.

– Есть ли шанс на то, что вы достигнете соглашения?

– Это будет очень трудно, но я не сдаюсь, – сказал Фазель.