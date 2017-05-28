Тренер сборной России Харийс Витолиньш высказался об итогах , на котором команда заняла третье место.

«Турнир получился хороший, довольно зрелищный. Осадок остался, что не смогли выиграть у Канады. Тренерская ошибка, где-то не переломили, не собрались.

Если читать иностранные медиа, то не видишь негатива про сборную России. Всем понравилась созидательная, жесткая и самоотверженная игра», – оценил ситуацию Витолиньш.

Сборная России в полуфинале ЧМ-2017 уступила команде Канады (2:4). Витолиньш в тренерском штабе выполняет функции ассистента Олега Знарка.

Россия проиграла Канаде. Ну как так-то?