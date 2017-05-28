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    Харийс Витолиньш: «Поражение от Канады – тренерская ошибка, где-то не переломили, не собрались»

    Теги сборная России сборная Канады Олег Знарок Харийс Витолиньш ЧМ-2017

    Тренер сборной России Харийс Витолиньш высказался об итогах ЧМ-2017, на котором команда заняла третье место.

    «Турнир получился хороший, довольно зрелищный. Осадок остался, что не смогли выиграть у Канады. Тренерская ошибка, где-то не переломили, не собрались.

    Если читать иностранные медиа, то не видишь негатива про сборную России. Всем понравилась созидательная, жесткая и самоотверженная игра», – оценил ситуацию Витолиньш.

    Сборная России в полуфинале ЧМ-2017 уступила команде Канады (2:4). Витолиньш в тренерском штабе выполняет функции ассистента Олега Знарка.

    Россия проиграла Канаде. Ну как так-то?

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