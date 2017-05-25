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    Антон Белов: «Когда канадцы валяются от любого соприкосновения, это смешно»

    Теги сборная России Антон Белов сборная Канады ЧМ-2017

    Защитник сборной России Антон Белов выразил недовольство поведением игроков национальной команды Канады в матче 1/2 финала ЧМ-2017 (2:4).

    «Самым главным разочарованием стало то, что хоккей на мировом уровне, я имею в виду канадцев, становится похожим на европейский футбол. Канадцы всегда отличались характером и всегда бьются в кровь, и когда они валяются от любого соприкосновения, то это смешно. Некоторые удаления были абсолютно не по делу.

    Про свое удаление скажу, что удара в голову не было, и отвечаю за свои слова – тем более что Международная федерация признала, что удара в голову не было. Просто она это не афишировала», – сказал Белов.

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