Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал, как дети богатых родителей получают места в командах.

«Во многих столичных командах каждого возраста есть ребята, которые постоянно в составе и козыри которых, скажем так, не игровые. В одну из команд пришел тренер, который рискнул убрать откровенно слабых. Вскоре этого тренера без объяснения причин убрали – и блатных моментально вернул в состав.

В чем здесь секрет? Может быть, в том, что несколько лет назад на одном из матчей на катке в Ясенево ко мне подошла одна мама и назвала расценки в одной из ведущих школ. 40 тысяч долларов в год за место в первом звене команды, 30 тысяч – за место во втором и так далее. В итоге реальная борьба идет лишь за места в четвертой пятерке, в которой собирают всех не коммерческих мальчишек.

Честно скажу, эта мама не знала, что я олимпийский чемпион и хоккейный чиновник. А когда кто-то из окружающих ей это объяснил, то она побледнела, растерялась и убежала. Но пришлось задуматься, почему мой сын Николай так часто играл в четвертом…

Абсолютно правильно недавно сказал о том, что главные проблемы нашего хоккея уходят корнями в детский спорт. Коммерция, подкатки, посторонние люди – все это разрушает хоккейный фундамент. В итог в ряде школ места талантливых мальчишек занимают мальчишки богатых родителей. А потом на выпуске – ноль игроков для вершины пирамиды, для КХЛ, слабая конкуренция в лиге. Тупик!

Нужно возвращать детский хоккей на профессиональные рельсы. Чиновников за взятки снимают с должностей, сажают, а в детском хоккее и тренеры-взяточники, и родители, дающие деньги, уголовной ответственности даже не боятся. Также нужно возрождать престиж профессии детского тренера, кардинально повышать нынешние, копеечные, зарплаты.

В маленьких, небогатых городах уровня Новокузнецка этих проблем, разъедающих наш хоккей, намного меньше. Поэтому и говорим о том, что детскую школу «Металлурга» не имеем права потерять», – описал ситуацию функционер.

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